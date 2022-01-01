Елена Синица Сбежавшего осужденного убийцу задержали в посёлке Сылва Отсутствие заключённого было замечено 4 июля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 6 июля, сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего преступника Ивана Буккова. Он был задержан в посёлке Сылва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Букков был осуждён в 2008 году за убийство одного таксиста и похищение другого, срок заключения составляет 20 лет.





Изначально Букков отбывал наказание в колонии строгого режима. Однако 31 марта 2021 года по решению суда он был переведён в колонию-поселение и на день побега являлся рабочим по обслуживанию и ремонту зданий.





Ранним утром 4 июля было замечено отсутствие заключённого.

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