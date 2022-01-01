В Пермском крае сбежал осужденный на 20 лет убийца таксиста В ГУФСИН Прикамья рассказали подробности о побеге опасного заключённого Поделиться Твитнуть

В ГУФСИН Пермского края опровергли распространённую рядом СМИ информацию о том, что из колонии строгого режима в Прикамье сбежал опасный преступник Иван Букков (он был осуждён в 2008 году за убийство одного таксиста и похищение другого, срок заключения — 20 лет).

По данным ведомства, ранее заключенный Букков действительно отбывал наказание в колонии строгого режима. Однако 31 марта 2021 года по решению суда он был переведён в колонию-поселение и на день побега являлся рабочим по обслуживанию и ремонту зданий.

«Ранним утром 4 июля на выводном объекте в посёлке Красный Берег действительно выявлено отсутствие осуждённого Буккова», — рассказали в управлении.

Как напомнили в ГУФСИН, осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, в часы от подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного.





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