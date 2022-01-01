Елена Синица Заказ товаров IKEA временно недоступен Причина — технические проблемы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Приём заказов через корзину на сайте IKEA временно недоступен. Об этом сообщается на сайте магазина.

Поясняется, что возникли возникли технические проблемы, работа по их решению уже ведётся.





«Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — добавили в компании.





Напомним, сегодня началась распродажа товаров IKEA. Приобрести их можно только на сайте магазина.

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