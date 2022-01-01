Елена Синица В России стартовала распродажа оставшихся товаров IKEA Приобрести их можно только на сайте магазина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 5 июля, началась финальная распродажа товаров IKEA. Об этом говорится на сайте магазина. Шведский бренд решил закрыть свои гипермаркеты в России и распродает продукцию, оставшуюся на прилавках и на складах.

Сообщается, что купить товары можно исключительно на сайте магазина. Распродажа будет длиться «до тех пор, пока товары будут в наличии». Из-за большого количества обращений в работе интернет-ресурса отмечены перебои.





Отмечается, что доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа) и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).





Пермякам предложен самовывоз. Уточняется, что заказ необходимо забрать строго в выбранный покупателем временной интервал.





«Чтобы обеспечить максимальную пропускную способность склада и выдать как можно больше заказов, мы вынуждены минимизировать время хранения. Невостребованные заказы будут расформированы, а деньги будут возвращены на счет, с которого была оплачена покупка», — говорится на сайте.





Вернуть товары, купленные с 5 июля, можно в течение 14 дней. Гарантийный срок у покупки составляет два месяца.

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