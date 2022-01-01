На пермском пляже у КамГЭСа сотрудники Роспотребнадзора разрешили купаться Ранее такое разрешение было выдано пляжу на Сылве в Новых Лядах Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

После проведённого Роспотребнадзором лабораторного мониторинга воды и песка пермскому пляжу возле КамГЭС выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющие отдыхающим не только загорать, но и купаться. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее такое разрешение получил пляж на реке Сылве в Новых Лядах.

Напомним, всего в Перми этим летом организовано четыре места отдыха у воды. Кроме вышеперечисленных, это пляж на правом берегу Камы в районе Коммунального моста и пляж у Мотовилихинского пруда.

В районе пляжа у автомоста не соответствует требованиям камская вода, а у Мотовилихинского пруда — в нормативы по микробиологическим показателям не укладывается песок.

На сегодняшний день исследовано 48 проб воды водоемов и 47 проб почвы (песка).

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