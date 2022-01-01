Елена Синица Краевой Роспотребнадзор провёл мониторинг качества воды и песка в местах массового отдыха Всего было проверено 13 мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой Роспотребнадзор провёл мониторинг качества воды и песка в 13 местах массового отдыха и купания. Так, из 26 проб воды не соответствовали нормативным требованиям 11.

Так, если говорить об исследованиях воды, то не соответствие нормам выявили в Кунгуре по обоим берегам Сылвы по ул. Воровского возле автомобильного моста, на ул. Труда на левом берегу Сылвы в районе Машановской пристани, а также на правом берегу Сылвы в районе Машзавода.





В Перми вода не соответствует требованиям в Каме в районе КамГЭС, вблизи автомоста, в том числе выше течения. Также нарушения обнаружены в селе Усть-Качка.





В результате проверок выяснилось, что качество воды только двух водоёмов (Мотовилихинский пруд, река Сылва в поселке Новые Ляды) соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям.





В то же время песок в зоне отдыха на Мотовилихинском пруде не соответствует микробиологическим показателям.

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