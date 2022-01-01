Елена Синица Этим летом в Перми будут работать четыре официальных пляжа В Кировском районе из-за ремонта набережной пляж не откроется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 июня в Перми откроются четыре официальных пляжа. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

Так, будут доступны организованные места отдыха у воды на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, у Мотовилихинского пруда, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и в Новых Лядах.





Алексей Дёмкин также отметил, что ранее обустраивался пляж и в Кировском районе, но этим летом из-за ремонта набережной он не будет открыт.





На всех официальных пляжах обновят песок, отремонтируют малые архитектурные формы. Обеспечивать безопасность отдыхающих будет 75 спасателей.

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