Олег Антонов Со 2 августа анонсированы дополнительные рейсы из Перми в Анталию Перелёты в Турцию собирается организовать туроператор Pegas Touristik Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Туроператор Pegas Touristik известил пермские туристические агентства об открытии полётной программы по маршруту Пермь — Анталия со 2 августа 2022 года. Вылеты из Большого Савино планируются два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Nordwind.

Бронирование туров уже открыто.

В настоящее время из Перми в Анталию ежедневно по одному рейсу выполняют самолёты авиакомпании Anadolujet («дочка» Turkish airlines). Полётная программа рассчитана до 31 октября (последнюю неделю полётов планируется выполнить три авиаперелёта в неделю).

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