Строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы» проводится с нарушениями Как и ремонт мостов через реки Сеполь, Ординка, Мулянка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края при реализации крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, установлено, что в нарушение федерального законодательства на строительстве дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы», а также в ходе ремонта мостовых переходов через реки Сеполь, Ординка, Мулянка, заказчик работ не получил положительное заключение на проектную документацию планируемой деятельности в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства. Несмотря на это подрядные организации приступили к исполнению заключенных госконтрактов.

Ранее то же нарушение было зафиксировано и при проведении капитального ремонта пассажирских причалов речного вокзала Перми.

Прокурором внесено представление руководителю КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Акт прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры, вплоть до полного устранения нарушений.

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