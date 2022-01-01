Елена Синица
Следком предварительно установил причину гибели рабочего в Хохловке
Он упал с высоты восьми метров
Поделиться
Твитнуть
В краевом следкоме предварительно установили причины и обстоятельства гибели рабочего на территории этнографического музея «Хохловка». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.
Поясняется, что рабочий занимался реконструкцией здания. Он упал с высоты восьми метров на землю и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Сейчас назначена судмедэкспертиза истребована документация о проводимых работах. Уже опрошены свидетели произошедшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть