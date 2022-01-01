Елена Синица Следком предварительно установил причину гибели рабочего в Хохловке Он упал с высоты восьми метров Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

В краевом следкоме предварительно установили причины и обстоятельства гибели рабочего на территории этнографического музея «Хохловка». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

Поясняется, что рабочий занимался реконструкцией здания. Он упал с высоты восьми метров на землю и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.





Сейчас назначена судмедэкспертиза истребована документация о проводимых работах. Уже опрошены свидетели произошедшего.

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