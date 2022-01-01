На территории музея «Хохловка» погиб рабочий Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

На территории этнографического музея «Хохловка» в Пермском крае погиб работник. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции труда.

ЧП случилось 30 июня 2022 года. При выполнении работ на объекте культурного наследия силами субподрядной организации ООО «Реставрационное объединение «Гефест» произошёл смертельный несчастный случай с работником субподрядной организации, говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины гибели человека в настоящее время устанавливаются.

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