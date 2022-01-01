Мария Сыропятова Для завершения сноса пермского авторынка на ул. Островского выделили 2,7 млн руб. Работы планируется закончить к октябрю 2022 года Поделиться Твитнуть

Снос авторынка

Мария Сыропятова

На снос основного здания авторынка на ул. Островского в Перми из городского бюджета выделено 2,7 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в мэрии.

«Снос, с учётом необходимых процедур по разработке проекта и строительных мероприятий, планируется завершить к середине октября 2022 года», - уточнили в администрации.

По информации «Нового компаньона», затягивать со сносом объектов на ул. Островского мэрия не собирается: основное здание авторынка могут успеть разобрать летом 2022 года. Арендаторов в нём уже нет, они переехали на свободные коммерческие площади старейшего в Перми магазина «Автомобили» (ул. Островского, 72) и в здания по соседству.

На сайте администрации Перми опубликованы требования к предпринимателям о добровольном демонтаже четырёх оставшихся на авторынке павильонов до конца июня 2022 года. Если требование не будет выполнено, подрядчики снесут объекты принудительно.

В апреле-мае 2022 года департамент имущественных отношений администрации Перми подал серию исков к предпринимателям-арендаторам торговых точек в основном здании авторынка на ул. Островского, 93 (по 2ГИС — ул. Островского, 93а). Согласно документам в картотеке Арбитражного суда Пермского края, по иску к предпринимателю Татьяне Шистеровой решение уже принято. За пользование с 26 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года 25 кв. м на авторынке Островского и чужими денежными средствами с предпринимателя взыскано 90 246 руб.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно, что мэрия завершила регистрацию в собственность земельного участка и торгового комплекса авторынка на ул. Островского, 93. Их изъяли по программе изъятия в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

Собственник авторынка на ул. Островского в суде оспаривал стоимость выкупа. Изначально по оценке, проведённой по заказу администрации, предпринимателю установили выкупную стоимость имущества в 112 млн руб. По решению Арбитражного суда Пермского края она была увеличена до 157 млн руб.

В декабре 2022 года в Перми начали сносить павильоны на авторынке на ул. Островского. По требованию администрации Свердловского района снесли около двух десятков павильонов, в основном вдоль стены основного здания авторынка.

В мае 2022 года в мэрии Перми приняли решение завершить снос объектов, включая основное здание авторынка на ул. Островского. В планах мэрии Перми обустроить в этом месте сквер.

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