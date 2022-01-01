Мария Сыропятова Комиссия по ППЗЗ согласовала строительство торгово-ярмарочного комплекса на ул.1905 года в Перми Размер участка – 811 кв.м Поделиться Твитнуть

Торговый комплекс на ул. 1905 года

«Яндекс.Карты»

В четверг, 30 июня, Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки поддержала дополнение условно-разрешённого вида «рынки (4.3)» использования земельного участка по ул. 1905 года,16 в Перми. При этом зонирование земельного участка осталось прежним, он расположен в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).

Напомним, на данном земельном участке площадью 811 кв.м., где ранее стояли торговые павильоны, планируют возвести торгово-ярмарочный комплекс. Он может стать первым среди девяти объектов, запланированных по региональному приоритетному инвестиционному проекту. Инициатор — компания «Центрстройгрупп».

Ожидается, что в данном месте торгово-ярмарочный комплекс будет построен по индивидуальному, а не по типовому проекту. Причина — в расположении рядом объекте культурного наследия регионального значения здания «Представительство компании «Зингер».





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