Мария Сыропятова Внешний вид рынка в Мотовилихе планируется выполнить по индивидуальному проекту В Перми прошли публичные слушания по дополнению вида использования земельного участка на ул. 1905 года, 16 Поделиться Твитнуть

Торговый комплекс на ул. 1905 года

«Яндекс.Карты»

Внешний вид торгово-ярмарочного комплекса по адресу ул. 1905 года, 16 будет определён с учётом окружающих зданий и условий достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода». Об этом на публичных слушаниях рассказала замначальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ирина Пименова.

На публичных слушаниях рассматривалось дополнение условно-разрешённого вида «рынки (4.3)» использования земельного участка по адресу ул. 1905 года, 16. Зонирование земельного участка остаётся прежним, он расположен в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).

«Согласно классификатору, ярмарки отображены в виде разрешённого использования «рынки», которые подразумевают размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для размещения постоянной или временной торговли», — пояснила предлагаемое изменение консультант департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Инга Кучкова.

При этом речь может идти о ярмарке, рынке или базаре, а каждое из торговых мест не может быть площадью более 200 кв. м.

По данным департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, на земельном участке в 811 кв. м по ул.1905 года, 16 планируют возвести торгово-ярмарочный комплекс. Инициатор проекта — ООО «Центрстройгрупп». Всего компания планирует построить в Перми девять торгово-ярмарочных комплексов. Общий объём инвестиций в проект — 361 млн руб. Сопровождением проекта занимается Агентство инвестиционного развития Пермского края.

Рядом с обсуждаемым участком расположено здание объекта культурного наследия регионального значения «Представительство компании «Зингер».

Пенсионер Дмитрий Першин задал вопрос о параметрах проекта на участке по ул. 1905 года, 16.

«Речь идёт о сооружении, которое будет отапливаться и функционировать круглогодично. В торговых местах будет представлена в том числе и продукция местного значения», — ответил менеджер направления по инфраструктурным вопросам Роман Дудин.

«Может быть, там будет 10-этажный торговый центр?», — спросил юрист Сергей Доброхотов, попросив предоставить схему расположения здания на участке и эскизы самого проекта. При этом Сергей Доброхотов выразил мнение, что дополнение условно-разрешённого вида использования участка преждевременно.

Юристу был представлен эскиз типового решения для всех девяти торгово-ярмарочных комплексов. По данным мэрии Перми, в планах инвестора возвести на ул. 1905 года, 16 одноэтажный комплекс. При этом типовое решение нужно ещё привязать к земельному участку.

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми пояснили, что земельный участок находится в зоне территории объекта культурного наследия регионального значения «Посёлок Мотовилихинского завода». Согласно ограничениям, вдоль исторических линий застройки ул. 1905 года нельзя возводить здания выше 7,5 м.

«При переговорах с инвесторами площадка рассматривалась, и повышенное внимание уделялось тому, что это достопримечательное место, — отметила замначальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ирина Пименова. — К этому комплексу будет особый подход, его будут смотреть и специалисты из института территориального планирования города, и департамента градостроительства и архитектуры. Внешний вид конструктива будет согласован с администрацией Перми для того, чтобы он не сказался на сложившейся исторической застройке».

Земельный участок по адресу ул.1905 года, 16 имеет интересную предысторию. В 2010 году он был сдан в аренду предпринимателям с расположенным на его территории тиром. Была проведена реконструкция. Старый объект недвижимости был снят с регистрации, а новый предпринимателям зарегистрировать не удалось. Последнее решение Арбитражного суда Пермского края по иску о признании права собственности было принято в апреле 2022 года. Предпринимателям было отказано , а объекты на земельном участке были снесены.

Сейчас дело об отказе в признании права собственности рассматривается в апелляции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.