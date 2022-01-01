В Перми демонтировали шесть незаконных торговых павильонов Под снос пошли объекты по ул 1905 года, 16 Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый комплекс на ул. 1905 года

«Яндекс.Карты»

В Перми снесены пять торговых павильонов и один киоск по адресу ул. 1905 года, 16. Как пояснили в администрации Мотовилихинского района, у объектов истёк срок действия договоров аренды земельного участка, и они были включены в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.

Распоряжение о сносе было опубликовано в середине февраля.

Отмечается, что четыре торговых точки владельцы демонтировали добровольно, а две — киоск по ремонту сотовых телефонов и павильон салона связи — снесли принудительно.

Сейчас организована работа по очистке территории после демонтажа.

В конце февраля в Ленинском районе Перми были демонтированы два НТО: по шоссе Космонавтов, 4 и ул. Попова, 61. В первом размещалась микрофинансовая организация, во втором — точка по продаже сотовыми телефонами. Оба объекта частично находились на муниципальной земле незаконно.

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