Мария Сыропятова
В Мотовилихе принудительно сносят торговый комплекс на ул. 1905 года
В комплекс входят семь павильонов
В Мотовилихинском районе Перми принудительно сносят семь нестационарных торговых объектов (НТО) в составе торгового комплекса на ул. 1905 года, 16. Распоряжение об этом подписал глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич.
В числе объектов павильоны с вывесками «Буфет», «Салон связи Теле 2», «Билайн», «МТС», «Женская одежда», «Пекарня», а также киоск по ремонту сотовых телефонов.
Все НТО расположены на муниципальной земле. По данным мэрии Перми, на 1 января 2022 года на муниципальной земле в городе было расположено 592 НТО, а на частной — 902 объекта.
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