Мария Сыропятова В Мотовилихе принудительно сносят торговый комплекс на ул. 1905 года В комплекс входят семь павильонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый комплекс на ул. 1905 года

«Яндекс.Карты»

В Мотовилихинском районе Перми принудительно сносят семь нестационарных торговых объектов (НТО) в составе торгового комплекса на ул. 1905 года, 16. Распоряжение об этом подписал глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич.

В числе объектов павильоны с вывесками «Буфет», «Салон связи Теле 2», «Билайн», «МТС», «Женская одежда», «Пекарня», а также киоск по ремонту сотовых телефонов.

Все НТО расположены на муниципальной земле. По данным мэрии Перми, на 1 января 2022 года на муниципальной земле в городе было расположено 592 НТО, а на частной — 902 объекта.

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