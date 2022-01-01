В Пермский край прибыла группа школьников из Донбасса Они станут участниками образовательной смены в педуниверситете Поделиться Твитнуть

В четверг, 30 июня, в Пермь прибыла группа детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Дети проведут у нас две недели и станут участниками образовательной смены в педагогическом университете, — сообщил глава региона. — Подготовили для них интересную программу с экскурсиями и поездками по краю».

Ранее сообщалось, что на базе Пермского педагогического университета для детей 12-17 лет из ДНР и ЛНР пройдут три образовательные смены. Всего вуз планирует принять 150 человек. Первая группа — 50 человек.

В рамках смен запланированы также лекции по истории России и Пермского края, краткосрочные учебные интенсивы, предусмотрено оказание психологической помощи.

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