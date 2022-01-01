Средний возраст жителя Пермского края — 39 лет В трудоспособном возрасте находится около 56% населения Прикамья Поделиться Твитнуть

В Пермском крае средний возраст населения к началу 2022 года составил 39,6 лет, причем у женщин (42,2 года) он значительно выше, чем у мужчин (36,6 лет). Об этом свидетельствуют данные Пермьстата, опубликовавшего сведения о возрастном и половом составе населения Пермского края на 1 января.

Около 56% населения Прикамья на начало года находилось в трудоспособных возрастах (для мужчин - 16-61 год, для женщин – 16-56 лет). Превалируют здесь мужчины - их 740,1 тыс., число трудоспособных женщин - 696,5 тыс. чел.

На каждую тысячу лиц трудоспособного возраста в крае приходится 362 ребёнка и 418 пенсионеров.

При этом население в Прикамье считается старым. При норме доли жителей старше 65 лет на уровне 7% в крае данный показатель составляет около 15,6%.

Основой воспроизводства населения является рождаемость. Снижение её уровня в Прикамье фиксируется с 2016 года, что является следствием устойчивого сокращения численности женщин фертильного возраста (15-49 лет). За прошедший год она уменьшилась на 1,3%.

Численность детей и подростков в возрасте до 16 лет за год сократилась на 3,8 тыс., составив на 1 января 2022 года 520,5 тыс. человек (20,4% всего населения края).

На начало 2022 года, как и в другие годы, в Прикамье фиксируется значительное превышение численности женщин (54%) над численностью мужчин (46%). На 1 тыс. мужчин приходится 1175 женщин. Заметное и устойчивое преобладание лиц женского пола над мужским отмечается с 36-летнего возраста, и связано оно с более высокой смертностью мужского населения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года общая численность населения Пермского края сократилась на 22 409 человек и составляла на 1 января текущего года 2 556 852 жителя.

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