За год население Пермского края уменьшилось на 22,4 тыс. человек Естественная убыль превысила 19 тыс. человек Поделиться Твитнуть

По итогам 2021 года численность населения Пермского края сократилась на 22 409 человек, об этом сообщает Пермьстат.

Естественная убыль составила 19 074 человека, миграционный отток – 3 335 человек.

Численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2022 года составила 2 556 852 человека. Это пятое место в Приволжском федеральном округе.

Следует отметить, что в целом по ПФО за 2021 год сложилось существенное снижение численности населения – на 226,6 тыс. человек.

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