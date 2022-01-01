Анна Брюханова Названы шесть пермских школ, где в столовых нарушались гигиенические нормы Виновные привлечены к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021-2022 учебном году в Перми выявили шесть образовательных учреждений, где в столовых нарушались гигиенические нормы питания. Об этом на заседании гордумы заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

По его словам, случаи занижения температуры блюд, калорийности, объёма готовых порций, несоответствия нормам показателей микробиологии и нитратов выявлены в школах №6, 7, 18, 96, 132 и в лицее №1.

«Нарушения преимущественно носят текущий характер: ненадлежащее санитарное состояние территории, оборудования, инвентаря. Виновные лица привлечены к административной ответственности», — заявил Виталий Костарев.

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