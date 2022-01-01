Мария Сыропятова Для строительства тоннеля в краевую собственность изымут гаражи на ул. Дзержинского Владельцам боксов выплатят компенсации Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Дзержинского в краевую собственность изымут частные гаражи, а их владельцам выплатят денежные компенсации. Постановление об этом 22 июня принято краевым правительством. Всего планируется изъять 12 гаражей-боксов. Все они входят в ГСК № 41.

Согласно документу, изъятие имущества необходимо для строительства развязки ул. Вишерской с Транссибирской железнодорожной магистралью.

Напомним, в створе ул. Вишерской планируется построить тоннель под Транссибом. Это часть масштабного проекта реконструкции ул. Строителей. Победителем конкурса на строительство путепровода стало ООО «Геострой». Стоимость работ оценена в 1,7 млрд руб.

Путепровод на пересечении ул. Вишерской с Транссибирской магистралью должен иметь четыре полосы движения для автомобилей, а также двухпутную трамвайную линию.

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