Мария Сыропятова Путепровод на пересечении Транссибирской магистрали и улицы Вишерской построят за 1,7 млрд рублей Работы должны быть завершены в конце 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Контракт по итогам торгов на строительство путепровода на пересечении ул. Вишерской с Транссибирской магистралью заключат с ООО «Геострой» из Сочи (Краснодарский край). Заявка компании была единственной, поданной на участие в аукционе. Таким образом на выполнение работ компания получит 1,7 млрд руб., что соответствует начальной стоимости работ.

Заказчик — Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

Сроки выполнения работ — до конца ноября 2024 года.

Путепровод на пересечении ул. Вишерской с Транссибирской магистралью должен иметь четыре полосы движения для автомобилей, а также двухпутную трамвайную линию.

Напомним, что торги на строительство развязки ул. Вишерской с Транссибирской магистралью были объявлены повторно. Это случилось после отмены ФАС России конкурса по данному объекту.

В минзакупок Пермского края тогда с решением антимонопольного ведомства не согласились.

«Проведение закупок способом открытого конкурса на выполнение строительных работ позволяет, с одной стороны, привлечь максимально широкий круг потенциальных квалифицированных подрядчиков, а с другой — исключить риск демпинга на торгах, как это возможно при проведении аукционов», — пояснили позицию в ведомстве.

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