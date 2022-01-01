Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Перми двухлетнего ребёнка ЧП произошло 27 июня в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Следователем СО по Орджоникидзевскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели двухлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, днём 27 июня в одной из квартир жилого дома по ул. Щербакова произошло аварийное возгорание электроприборов. В этот момент в квартире находились двое братьев пяти и двух лет, их мать вышла в магазин за продуктами. Когда она вернулась, то обнаружила задымление в квартире из-за горевшего телевизора. Младший ребёнок скончался. Второй мальчик находится в медицинском учреждении в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





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