Елена Синица В Перми из-за взрыва телевизора погиб двухлетний ребёнок Ещё один ребёнок госпитализирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за взрыва телевизора в жилом доме погиб ребёнок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, происшествие случилось по ул. Щербакова, 36.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, двухлетний мальчик скончался на месте. Пятилетний мальчик госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.





Ребёнку оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.