Елена Синица

В Перми из-за взрыва телевизора погиб двухлетний ребёнок

Ещё один ребёнок госпитализирован

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скорая помощь

  Константин Долгановский

В Перми из-за взрыва телевизора в жилом доме погиб ребёнок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, происшествие случилось по ул. Щербакова, 36.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, двухлетний мальчик скончался на месте. Пятилетний мальчик госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ребёнку оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

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