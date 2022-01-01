В ночь на 28 июня в Пермском крае может выпасть снег На регион надвигается одно из самых мощных арктических вторжений Поделиться Твитнуть

Вечером 27 июня на всю территорию Пермского края начнёт распространяться очень холодная воздушная масса из Центральной Арктики, об этом жителей региона предупредили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Во вторник, 28 июня, вся территория края окажется в холодной воздушной массе. Днём будет дуть северный ветер с порывами до 12 м/с, из-за чего ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже фактической. Температура воздуха ночью составит +2…+7˚, а днем +6…+11˚. В ночные часы вероятны осадки в виде снежной крупы.

«Это будет одно из самых мощных арктических вторжений для третьей декады июня за всю историю наблюдений», — заявили специалисты.

Ранее сообщалось, что вся неделя в Прикамье будет холодной и дождливой.

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