На этой неделе в Пермском крае ожидается аномально холодная погода Пройдут дожди Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Наступившая неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной. В отдельные дни средняя температура окажется ниже нормы на 12 — 14°, а ночью возможно похолодание до +2°. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные проекта «Метеоролог и я».

Самыми прохладными днями на неделе станут вторник и четверг. Так, 28 июня дневная температура не превысит +7…+12° и пройдут дожди, а 30 июня по прогнозам будет +11…+16° с дождями и грозами.

В понедельник, среду и пятницу при уменьшении облачности воздух в дневные часы будет прогреваться до +15…+20°, при этом не исключены небольшие дожди.

В выходные дни в Пермском крае сохранится прохладная погода.

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