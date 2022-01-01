Елена Синица
Краевой следком начал проверку по факту гибели туриста в Пермском крае
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего
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Чердынский межрайонный следком начал доследственную проверку по факту гибели туриста в Пермском крае. Об этом сообщает ВЕТТА.
Речь идёт об Александре Истомине, пропавшем в районе Говорливого камня. Вчера стало известно, что его нашли погибшим.
При осмотре тела не установлено признаков криминального воздействия.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.
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