Елена Синица Краевой следком начал проверку по факту гибели туриста в Пермском крае Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Чердынский межрайонный следком начал доследственную проверку по факту гибели туриста в Пермском крае. Об этом сообщает ВЕТТА.

Речь идёт об Александре Истомине, пропавшем в районе Говорливого камня. Вчера стало известно, что его нашли погибшим.





При осмотре тела не установлено признаков криминального воздействия.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.

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