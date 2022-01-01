Елена Синица Пропавшего в районе Говорливого камня туриста нашли погибшим Его тело нашли в реке Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Туриста Александра Истомина, пропавшего в районе Говорливого камня, нашли погибшим. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Ранее сообщалось, что группа туристов сделала стоянку на берегу Вишеры в районе камня Говорливый. С субботы 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего не было известно. Сегодня стало известно, что его тело нашли в реке.

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