Елена Синица
Пропавшего в районе Говорливого камня туриста нашли погибшим
Его тело нашли в реке
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Туриста Александра Истомина, пропавшего в районе Говорливого камня, нашли погибшим. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Ранее сообщалось, что группа туристов сделала стоянку на берегу Вишеры в районе камня Говорливый. С субботы 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего не было известно. Сегодня стало известно, что его тело нашли в реке.
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