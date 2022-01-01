Елена Синица Модернизация трамвайного комплекса не отразится на стоимости проезда В методику расчёта включаются только расходы на транспортную работу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Модернизация трамвайного комплекса в Перми не отразится на стоимости проезда. Об этом сообщил глава дептранса Анатолий Путин на круглом столе на тему модернизации транспортной системы.

«Методика тарифа, которую мы недавно приняли, предусматривает, что в расчёт включаются только расходы на транспортную работу. Так что тариф изменений не претерпит», — сказал Путин.





Напомним, ранее сообщалось, что проект по модернизации трамвайных путей, подвижного состава и депо «Балатово» подорожал до 16,1 млрд руб. На эти средства планируется обновить 35 км трамвайных путей, реконструировать одно депо и семь тяговых подстанций, приобрести 44 односекционных трамвая.

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