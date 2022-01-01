Мария Сыропятова Проект по модернизации трамвайных путей подорожал до 16,1 млрд рублей Концессионное соглашение планируется заключить на 25 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект по модернизации трамвайных путей, подвижного состава и депо «Балатово» подорожал до 16,1 млрд руб. Об этом на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Ранее проект оценивался в 15,5 млрд руб.

«Общая стоимость концессионного соглашения 16,1 млрд руб., — отметил Анатолий Путин. — Источников финансирования несколько. Во-первых, это средства федерального бюджета в размере 4,3 млрд руб., невозвратная федеральная субсидия. По законодательству, к ней должно быть предусмотрено софинансирование из городского и краевого бюджетов, соответственно, 240 млн руб. из бюджетов Пермского края и 48 млн руб. из бюджета Перми. Во-вторых, предусматривается заёмное финансирование инвестора по большей части из Фонда национального благосостояния и корпорации ВЭБ.РФ с субсидируемой ставкой на уровне 5,5%».





При этом Анатолий Путин отметил, что проект предполагает возврат заёмных средств из краевого и городского бюджета в размере 21 млрд руб. Срок действия концессионного соглашения 25 лет, половина обязательств у Пермского края, половина у Перми.





Реализация проекта позволит капитально отремонтировать 35 км трамвайных путей в Перми, закупить новые вагоны. По словам Анатолия Путина, в результате скорость движения трамваев в среднем в Перми будет увеличена на 40-45%, а средний возраст вагонов упадёт до 4,5 лет.

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