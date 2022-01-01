Елена Синица С дома офицеров не станут демонтировать вывеску с буквой «Z» Собственник здания подал необходимые документы для размещения вывески Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

С дома офицеров не станут демонтировать вывеску с буквой «Z». Об этом сообщает госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Уточняется, что инспекция провела проверку, управляющий зданием действительно нарушил порядок уведомления инспекции о размещении вывески.





Сейчас же собственник здания уже подал необходимые документы для согласования. Затем, после их проверки на соответствие установленному порядку, ему будет выдано разрешение на размещение патриотической вывески. Таким образом, ничего демонтировать ему не придётся, добавили в ведомстве.





Напомним, буква «Z» появилась на здании Дома офицеров в начале апреля. При этом в инспекции отмечают, что с ними размещение вывески на памятнике культурного наследия не согласовывали.





Отметим, что на фасаде здания Законодательного собрания Пермского края уже на протяжении месяца в ночное время окна светятся в форме буквы «Z».

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