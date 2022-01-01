Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Буква Z появилась на Доме офицеров в Перми
Пермская краевая филармония от этого жеста пока воздержится
По информации «Нового компаньона», Пермская краевая филармония не планирует вывешивать на фасады своих зданий ленты в форме буквы Z, несмотря на то, что ранее директор филармонии Галина Кокоулина через соцсети поддержала соответствующую инициативу Владимира Машкова, директора Театра им. Олега Табакова.
Зато буква Z в цветах георгиевской ленты появилась сегодня, 6 апреля, на фасаде Дома офицеров пермского гарнизона.
Другие пермские учреждения пока воздерживаются от этого жеста.
Только на фасаде здания Законодательного собрания Пермского края уже на протяжении месяца в ночное время окна светятся в форме буквы Z.
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