Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Буква Z появилась на Доме офицеров в Перми Пермская краевая филармония от этого жеста пока воздержится Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

По информации «Нового компаньона», Пермская краевая филармония не планирует вывешивать на фасады своих зданий ленты в форме буквы Z, несмотря на то, что ранее директор филармонии Галина Кокоулина через соцсети поддержала соответствующую инициативу Владимира Машкова, директора Театра им. Олега Табакова.

Зато буква Z в цветах георгиевской ленты появилась сегодня, 6 апреля, на фасаде Дома офицеров пермского гарнизона. Другие пермские учреждения пока воздерживаются от этого жеста. Только на фасаде здания Законодательного собрания Пермского края уже на протяжении месяца в ночное время окна светятся в форме буквы Z.

Юлия Усольцева

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