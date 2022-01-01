Мария Сыропятова Гендиректор СМЗ из СИЗО назначил своего преемника Источник на предприятии считает назначение и. о. гендиректора не вполне законным Поделиться Твитнуть

Арестованный генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артур Уртаев, находясь в СИЗО, подписал приказ о назначении своим преемником Вахтанга Джигкаева, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также эта информация содержится в сообщении на сервере раскрытия информации «Интерфакс».

Источник на предприятии считает назначение и. о. гендиректора не вполне законным. «По положению о генеральном директоре, обычно в период отсутствия топ-менеджера его должность занимают профильные замы, в частности главный инженер»,— поясняет собеседник. По его данным, Артур Уртаев дважды выносил на согласование совета директоров СМЗ кандидатуру Вахтанга Джигкаева, но оба раза получал отказ. «Его не согласовал совет директоров. Как он может возглавлять предприятие?» — отметил источник.

Вахтанг Джигкаев считается выходцем из Северной Осетии, он закончил экономический факультет СПБГУ в 1991 году. В открытых источниках он упоминается, как гендиректор ООО «ТИС», ликвидированное в 2020-ом году.

Напомним, что Арбитражный суд Пермского края 9 июня 2022 года наложил арест на имущество ОАО СМЗ. Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

Решение суда об аресте имущества связано с оспариванием приватизации предприятия. 11 мая 2022 года арбитраж принял решение об истребовании в пользу государства 89,4% акций предприятия: акционирование предприятия в 1992 году признано незаконным.

В начале мая в очередной раз на предприятии сменился генеральный директор, им стал Артур Уртаев.

Источники «Коммерсант-Прикамье» сообщают, что 7 июня в отношении Артура Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении злоупотреблений полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ). Речь, по версии следствия, идёт о том, что Артур Уртаев совместно с акционером СМЗ Игорем Пестриковым заключил с ним договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. В качестве обеспечения выступали доли заёмщика в другом предприятии в ООО «Фин-Проект», управляющей компании для ООО «Ловозерский ГОК». Это предприятие не могло по версии следствия обеспечить возврат займа, поскольку понесло убытки в 75,5 млн руб годом ранее.

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