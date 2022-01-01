Анна Брюханова Непредвиденные ремонтные работы на трассе Пермь — Екатеринбург выполнит СПК «Зелёный город» Прежний подрядчик займётся ремонтом за 165 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на проведение непредвиденных работ по ремонту участка трассы Пермь — Екатеринбург. Реконструкцией займётся ООО «Строительно-производственная компания «Зелёный город». Цена контракта составляет 165 млн руб. Результаты тендера размещены на портале госзакупок.

Дополнительные средства выделены на ремонт участка автодороги между п. Кукуштан и с. Кыласово. На 11 км трассы подрядчик должен будет обустроить временный объезд, укрепить обочины, обновить дорожную одежду, установить ограждения и наружное освещение.

Срок выполнения работ — до 1 сентября 2022 года, согласно проекту контракта.

Ранее мы писали, что в 2019 году с ООО «Строительно-производственная компания «Зелёный город» был заключён контракт на 3,6 млрд руб. на реконструкцию этого же участка автодороги.

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