Елена Синица Выполнение непредвиденных работ при реконструкции трассы Пермь—Екатеринбург оценили в 165 млн руб. Речь идёт об участке от Кукуштана до Кыласово Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» объявило аукцион по выполнению непредвиденных работ при реконструкции трассы Пермь—Екатеринбург. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Поясняется, что речь идёт об участке от Кукуштана до Кыласово протяжённостью 11 км. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 164,9 млн руб. Срок подачи заявок — 1 июня.





В 2019 году контракт на выполнение реконструкции этого участка подписали с ООО «Строительно-производственная компания «Зелёный город». Работы оценивались в 3,6 млрд руб.





Сейчас дополнительные затраты связаны с земляными работами, устройством наружного освещения и дорожной одежды, а также организацией движения по временным объездным путям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.