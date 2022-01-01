«Девелопмент-Юг» отложил строительство крупного жилого комплекса в Пермском районе
В компании объяснили перенос сроков нестабильным рынком и текущей экономической ситуацией
Строительная компания «Девелопмент-Юг» приняла решение отложить строительство ЖК «Мы» в п. Кондратово Пермского округа. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В компании объяснили перенос сроков нестабильным рынком и текущей экономической ситуацией. При этом девелопер планирует продолжить строительство уже в этом году.
Сейчас на площадке завершён подготовительный этап работ первой очереди.
Напомним, разрешение на возведение первого дома ЖК на площадке бывшего тепличного комбината «Девелопмент-Юг» получил в марте. Общая площадь территории под застройку составляет 40 га.
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