«Девелопмент-Юг» отложил строительство крупного жилого комплекса в Пермском районе В компании объяснили перенос сроков нестабильным рынком и текущей экономической ситуацией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительная компания «Девелопмент-Юг» приняла решение отложить строительство ЖК «Мы» в п. Кондратово Пермского округа. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В компании объяснили перенос сроков нестабильным рынком и текущей экономической ситуацией. При этом девелопер планирует продолжить строительство уже в этом году.

Сейчас на площадке завершён подготовительный этап работ первой очереди.

Напомним, разрешение на возведение первого дома ЖК на площадке бывшего тепличного комбината «Девелопмент-Юг» получил в марте. Общая площадь территории под застройку составляет 40 га.

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