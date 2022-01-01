На трассе Пермь –Екатеринбург восстановили разрушенный грузовиком пешеходный переход Поделиться Твитнуть

В Перми, на 49 км федеральной автодороги Пермь —Екатеринбург восстановили надземный пешеходный переход, повреждённый в результате ДТП в конце сентября прошлого года, об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

Для того, чтобы вернуть массивную конструкцию на место, дорожникам пришлось использовать спецтехнику повышенной грузоподъемности. Пешеходный переход, весом почти 47 т и длиной 39 м устанавливали более четырёх часов. На время работ движение на этом участке было полностью перекрыто.

Напомним, пешеходный переход был повреждён в результате ДТП, когда грузовик МАЗ, двигаясь с поднятым кузовом, снёс конструкцию с опор. Переход был восстановлен за счёт подрядной организации, выполняющей реконструкцию автомобильной дороги.

Сейчас строителям осталось сделать гидроизоляцию пола, провести электричество, закрыть стенки поликарбонатом. Пешеходный путепровод будет введён в эксплуатацию в конце октября

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