Ночью 15 июня перекроют движения транспорта на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург Будут восстанавливать разрушенный в ДТП надземный переход Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С полуночи и до четырёх часов утра 15 июня запланированы работы по монтажу надземного пешеходного перехода на 50 км (район Кукуштана) федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.

В связи с этим движение на участке будет закрыто: для грузовиков полностью, а легковые авто смогут объехать отрезок дороги через с. Платошино. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИБДД.

В инспекции напомнили, что восстанавливать будут надземный переход, который был разрушен 28 сентября 2021 года. Тогда в него врезался самосвал с поднятым кузовом. В результате конструкция обрушилась, погибли два человека: водитель самосвала и водитель автомобиля «Газель», двигавшегося в тот момент по дороге во встречном направлении.

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