Елена Синица В Пермском крае до 2024 года отремонтируют шесть малых вокзалов В их числе вокзалы в Кунгуре, Лысьве и Кишерти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 2022 по 2024 год в Пермском крае приведут в нормативное состояние шесть малых вокзалов. Соответствующая договорённость достигнута с ОА «РЖД». Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании краевого правительства.

По словам министра, запланирован ремонт вокзалов в Кунгуре, Лысьве, Кишерти, Кыне, Курье и Кордоне.

Глава минтранса также сообщил, что проектирование ТПУ «Пермь II» завершится в конце 2022 года. Кроме этого, сообщалось, что из Перми появятся прямые рейсы в несколько стран ближнего зарубежья.





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