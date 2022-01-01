Елена Синица Проектирование ТПУ «Пермь II» завершат в конце 2022 года Проект предполагает создание единого комплекса ж/д вокзала, а также автобусного терминала Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Проектирование транспортно-пересадочного узла «Пермь II» планируется завершить в конце 2022 года. Об этом сообщил глава регионального минтранса Андрей Алякринский на заседании краевого правительства.

Напомним, строительство узла будет осуществлено в рамках реализации первого этапа проекта «Компактный город». Проект подразумевает создание единого комплекса железнодорожного вокзала, а также автобусного терминала.





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