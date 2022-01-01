Елена Синица В Перми пройдут публичные слушания по размещению рынка на ул. 1905 года Слушания запланированы на 16 июня Поделиться Твитнуть

Торговый комплекс на ул. 1905 года

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В Перми пройдут публичные слушания по вопросу размещения рынка на ул. 1905 года, 16. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Публичные слушания пройдут 16 июня в 18:00 в администрации Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36).





Ранее сообщалось, что в Перми снесены пять торговых павильонов и один киоск по ул. 1905 года, 16. Как пояснили тогда в администрации Мотовилихинского района, у объектов истёк срок действия договоров аренды земельного участка, и они были включены в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов.





Кроме этого, 16 июня пройдут публичные слушания по вопросу размещения магазина на ул. Лянгасова. Слушания состоятся в администрации Орджоникидзевского района (ул. Александра Щербакова, 24).





Предложения и замечания по проекту принимаются до 17 июня в администрации Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

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