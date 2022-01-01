Мария Сыропятова
Мэрия Перми опять пытается сдать в аренду здание в Мотовилихе
Потенциальный арендатор должен провести его капитальный ремонт в течении полугода
Бывшее здание школы по адресу ул.Восстания, 55 вновь пытаются сдать в аренду. Аукцион на право заключения договора аренды объявлен на муниципальной торговой площадке.
Нежилое здание площадью в 1,8 тыс кв.м на земельном участке в 2,5 тыс кв.м пытаются сдать в аренду на 25 лет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. При этом существенными условиями аукциона является проведение капитального ремонта здания и восстановления коммуникаций до конца 2022 года.
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