Мария Сыропятова Мэрия Перми опять пытается сдать в аренду здание в Мотовилихе Потенциальный арендатор должен провести его капитальный ремонт в течении полугода Поделиться Твитнуть

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Бывшее здание школы по адресу ул.Восстания, 55 вновь пытаются сдать в аренду. Аукцион на право заключения договора аренды объявлен на муниципальной торговой площадке.

Нежилое здание площадью в 1,8 тыс кв.м на земельном участке в 2,5 тыс кв.м пытаются сдать в аренду на 25 лет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. При этом существенными условиями аукциона является проведение капитального ремонта здания и восстановления коммуникаций до конца 2022 года.

Стоимость аренды — 1,8 тыс. руб. в год. Заявки принимаются до 6 июля 2022 года.





Напомним, что ранее администрация Перми уже пыталась сдать в аренду это здание. Однако участники рынка считают , что сроки установленные для приведения здания в нормативное состояние не реализуемы.





Здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж.

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