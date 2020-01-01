Мария Сыропятова Историческое здание школы в Мотовилихе осталось без арендатора На аукцион не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Восстания, 55

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На аукцион на право аренды здания школы по адресу ул.Восстания, 55 не было подано, ни одной заявки. Об этом сказано в протоколе подведения итогов аукциона. Инициатор торгов — департамент имущественных отношений администрации Перми.

Потенциальному арендатору нужно будет провести капитальный ремонт здания с восстановлением коммуникаций до конца 2022 года. Поскольку здание является объектом культурного наследия Пермского края, для проведения работ необходимо будет предварительно разработать проект и пройти его госэкспертизу. Кроме того, потенциальный арендатор должен будет регулярно проводить текущий ремонт.

Источник на рынке сообщил, что срок выполнения работ по условиям договора был слишком мал для проведения проектирования и завершения работ. Именно поэтому не могло быть подано на него ни одной заявки.

Напомним, что цена договора аренды на аукционе составляла 1,8 тыс. руб. в год. Срок аренды — 25 лет. Здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж. Объектом культурного наследия регионального значения здание было признано в 2014 году.

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