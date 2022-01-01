Елена Синица Ректор ПГНИУ прокомментировал введённые против него санкции По его словам, российское академическое сообщество продолжит поддерживать стратегию руководства страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников прокомментировал своё попадание в санкционный список Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По его словам, такие действия «свидетельствуют об отчаянном, агонизирующем состоянии киевского режима». Он отметил, что под санкции попали все российские граждане, поэтому «персоналии ничего не меняют».





Красильников также сказал, что российское академическое сообщество будет продолжать поддерживать стратегию руководства страны.





«Научный, инновационный и образовательный потенциал российских вузов сегодня позволяет обеспечить кадрами все отрасли экономики страны и возродить российское высшее образование на освобождённых территориях», — добавил Красильников.





Напомним, ранее сообщалось, что в санкционный список Украины попали ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов и президент вуза Василий Петров, ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская, ректор фармакадемии Владимир Лужанин, ректор Чайковского института физической культуры Фанави Зекрин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.