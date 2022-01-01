Елена Синица Ректоры пермских вузов попали в санкционный список Украины Под санкции попали и сами учебные заведения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских вузов и их ректоров. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Так, в санкционном списке оказались пермские классический университет (ПГНИУ), политехнический университет (ПНИПУ), институт культуры (ПГИК), аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ), фармакадемия, а также Чайковский институт физической культуры.





Санкции подразумевают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных мероприятий.





Кроме этого, санкции введены и в отношении ректоров учреждений. Под персональные санкции попали ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов и президент вуза Василий Петров, ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская, ректор фармакадемии Владимир Лужанин, ректор Чайковского института физической культуры Фанави Зекрин.





Попавшим в этот санкционный список запрещено пользоваться активами и приобретать земельные участки на территории Украины, выводить за пределы страны капиталы. Кроме этого, введён запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности. Помимо этого вошедших в список лиц лишают государственных наград Украины.

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