Елена Синица Арестован экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь Его задержали по делу о хищении более 900 млн руб. Поделиться Твитнуть

ТАСС

Арестован бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь по делу о хищении более 900 млн руб. при строительстве красноярского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В центральном райсуде Красноярка агентству сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мерой пресечения суд избрал заключение под стражу до 24 июля.





Напомним, ранее Олег Митволь фигурировал и в новостях Пермского края. Так, в 2013 году Митволь обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с вопросом об эффективности исполнения Пермским краем полномочий в природоохранной сфере. По его мнению, краевые власти «не справлялись с обеспечением экологической безопасности, а также с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии».





Ранее, в 2011 году, Митволь хотел стать депутатом Госдумы РФ от Пермского края.

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