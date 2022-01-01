Мария Сыропятова Градсовет определился с обликом третьего пермского моста через Каму Выбран вариант под названием «Чекан» Поделиться Твитнуть

В четверг, 9 июня, на Градсовете Пермского края были рассмотрены предложения проектировщиков по архитектурному облику третьего пермского моста через Каму. Всего было предложено три варианта. Большинство — 7 человек — поддержало вариант №2 под названием «Чекан».

Первый вариант (под названием «Человеколось») набрал пять голосов, третий («Пермский ящер») — два голоса. Ещё один голосующий архитектор Андрей Головин не смог определиться с выбором между вторым и третьим вариантом.

Победивший вариант «Чекан» предполагает одну доминанту. «Он выполнен по однопилонной схеме с асимметричным решением вант и пролётов, — отметил главный архитектор ООО «Инфратерра», представитель проектировщика ООО «Гео-проект» Андрей Горюнов. — Это придаёт динамичность и направленность композиционного решения. Пилон имеет вертикальный силуэт и тектонический наклон, позволяющий воспринимать нагрузку от большого пролета».

После выбора визуального исполнения моста, проектировщики смогут непосредственно приступить к проектным работам.

Напомним, что контракт на проектирование третьего моста через Каму в Перми был заключён в конце 2021 года с ООО «Гео-проект». Стоимость проектных работ — 605,5 млн руб. Проектирование должно быть завершено в августе 2023 года. Место расположения моста выбрано окончательно, он разместится в створе площади Гайдара с выходом на ул.Окулова.

Вариант «Человеколось»

Вариант «Пермский ящер»

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