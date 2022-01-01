Мария Сыропятова В Перми приняли окончательное решение о месте строительства третьего моста через Каму Он появится в створе площади Гайдара. Завершить проектирование должны в третьем квартале 2023 года Поделиться Твитнуть

Третий мост через Каму в Перми планируется возвести в створе площади Гайдара с выходом на ул.Окулова. Об этом во время прямого эфира рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Напомним, что первоначально строительство моста планировалось в створе ул.Крисанова, но затем планы были изменены.

«Начали рассматривать моделирование транспортных потоков в 2030-2040 годы, — рассказал Андрей Алякринский, — Получилось, что ул.Крисанова встанет уже в 2035 году. Почему строим третий мост через Каму? Потому что коммунальный уже сейчас в часы пик непроезжий, количество транспорта превышает его возможности. И строить ещё один, который встанет через 10 лет, смысла нет».

Также министр пояснил, что для обслуживания транспортных потоков с третьего моста через Каму будет построена двухуровневая развязка на площади Гайдара. Строительство самого моста будет составлять только 30-35% от стоимости всего проекта. Проектирование планируется завершить по графику — в третьем квартале 2023 года.

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