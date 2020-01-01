Мария Сыропятова Проектировать третий мост через Каму в Перми будет питерская компания Контракт с подрядчиком будет заключён по начальной стоимости работ Поделиться Поделиться Твитнуть

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Победителем конкурса на проектирование третьего моста через Каму в Перми объявлена компания ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург). Протокол об этом выложен на портале госзакупок.

Стоимость проектных работ не снизилась, контракт с подрядчиком должен быть заключён по начальной стоимости — 605,5 млн руб.

Всего в конкурсе приняли участие семь компаний: четыре из Москвы, две из Санкт-Петербурга и одна из Ленинградской области.

Напомним, согласно техзаданию подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская.

Необходимо также разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, учитывая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутской — Докучаева — дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути.

Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать и обосновать не менее трёх вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова, и предложить альтернативы. Проект будет выбран на основании технико-экономического сравнения всех вариантов и его утверждения экспертами технического совета при Министерстве транспорта Пермского края.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.

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