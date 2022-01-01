Елена Синица В Пермском крае могут разработать третий пакет мер поддержки для бизнеса Возможность расширения перечня мер рассмотрят по итогам второго квартала года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае могут разработать третий пакет мер поддержки для бизнеса. Об этом сообщил глава краевого минэка Эдуард Соснин на заседании комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам.

По словам Соснина, возможность расширения мер поддержки рассмотрят по итогам второго квартала года.





«Работа по мониторингу перечня пострадавших отраслей ведётся в режиме онлайн, — пояснил Соснин. — На штабе было принято решение, что мы вернёмся к обсуждению вопроса по расширению перечня по итогам второго квартала. Там будет видно, как адаптировалась экономика к новым условиям».





Напомним, второй пакет мер поддержки был принят в апреле.

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